火燒象山 嘉義偏遠林班地火警

外型酷似大象、又名「象山」的嘉義縣銅鐘山1日清晨發生林班地火警，嘉義林管處隨即派員趕往滅火，山頂有濃煙冒出。（嘉義林管處提供）中央社記者江俊亮傳真 108年3月1日

（中央社記者江俊亮嘉義縣1日電）外型酷似大象、又名「象山」的嘉義縣銅鐘山，今天清晨發生林班地火警，嘉義林管處已派員攜帶砍刀、鐵鍬、鐵鏟上山滅火。

嘉義林管處副處長李定忠接受中央社訪問時表示，今天清晨接獲民眾報案，指位於嘉義縣阿里山鄉里佳村的「象山」發生火警，由於山高路遠，林管處已派出7人從奮起湖出發，趕往滅火。

李定忠指出，根據現場人員回報，「象山」有二股濃煙冒出，經奮起湖工作站人員以空拍機觀察，火場屬於大埔事業區第114林班地，燒毀面積約300平方公尺。

他說，「象山」山勢非常陡峭，多為草生地與竹林，並無珍貴樹種，滅火人員從奮起湖出發，必須搭車1.5小時到里佳，再從里佳徒步約5小時才能抵達火場。

李定忠表示，海拔1150公尺的象山，四面陡峭，周邊5座山圍繞，由於當地並無水源，因此不排除請求空勤總隊直升機空中灑水滅火。

他說，「象山」原本叫做「銅鐘山」，根據當地傳說，這座奇特的山，在下大雨、颱風前、天氣轉變或地震時，都會出現規模大小不一的落石，落石掉到山谷發出的巨響，好像敲鐘一般，因此被稱為「銅鐘山」。

李定忠指出，「象山」四周有巃頭山、公田大山、潮州湖山、三延平山、鞍頂山等5座山，每當「象山」因落石發出巨響，猶如鬼魅作怪，因此被稱為「五鬼鬧銅鐘」。（編輯：李亨山）1080301