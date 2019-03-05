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賣馬卡龍繳積欠勞保費 40分鐘完售

最新更新：2019/03/05 14:41
蛋糕業者積欠違反性別工作平等罰鍰、勞工保險費，遭勞工保險局、新北市府勞工局移送行政執行署新北分署強制執行，5日在中央聯合辦公大樓設專櫃出售馬卡龍與蛋糕抵繳欠款。（行政執行署新北分署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月5日
蛋糕業者積欠違反性別工作平等罰鍰、勞工保險費，遭勞工保險局、新北市府勞工局移送行政執行署新北分署強制執行，5日在中央聯合辦公大樓設專櫃出售馬卡龍與蛋糕抵繳欠款。（行政執行署新北分署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）蛋糕業者因積欠勞保費與罰鍰，今天在中央聯合辦公大樓出售馬卡龍、抹茶卷、長條蛋糕抵繳欠款。40分鐘賣完近200份蛋糕，業者將連續3個月在行政執行署設專櫃，賣蛋糕繳欠費。

行政執行署新北分署今天表示，總部位於新北市樹林區三俊街的蛋糕業者「恬品軒」企業有限公司，積欠違反性別工作平等法罰鍰、勞工保險費，共新台幣292萬餘元未繳，遭勞工保險局、新北市府勞工局移送行政執行署新北分署強制執行。

新北分署主任行政執行官王金豐表示，依據業者的說法是，因為擴廠太快導致現金流出現周轉不靈才會欠費。目前，業者已經以每個月2萬元分期付款方式繳欠款。

另外，3月5日起，業者需在新北分署設立專櫃，以銷售所得抵繳欠款。業者今天中午12時起，準備精緻蛋糕馬卡龍、抹茶卷、長條蛋糕出售，因為價格只有官網訂價的7折，引起中央聯合辦公大樓員工搶購。

因適逢中午休息時間，也有行政院新莊聯合辦公大樓南棟的員工，聞風特地前往北棟12樓法務部行政執行署新北分署搶購蛋糕。

依據統計，從12時開賣，194份蛋糕銷售一空，銷售金額為2萬2640元，部分民眾也預購。王金豐表示，很多民眾蛋糕一買就10條，所以賣得很快，因為業者將連續3個月設置專櫃，會請業者多準備品項、數量。（編輯：李錫璋）1080305

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