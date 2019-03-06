開車衝撞又在前女友家放火 台中檢方起訴郭男

（中央社記者蘇木春台中6日電）郭姓男子要求與李姓前女友復合不成，涉嫌開車衝撞對方，又到李女住家樓下潑灑易燃液體放火，消防局獲報到場撲滅，未造成傷亡，檢方今天依殺人未遂、傷害等罪嫌將郭男起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，33歲郭姓男子曾因殺人未遂、放火、恐嚇與妨害自由等案件，經法院判刑入獄，在民國106年5月6日假釋出獄。

郭男因與前同居李姓女友有感情糾紛，郭男要求復合不成，先在107年11月25日下午5時多，駕駛自小客車行經台中市北區德化街，跟蹤並衝撞李女騎乘的機車，造成李女下肢及臀部挫傷，且機車毀損。

同年月27日凌晨3時多，郭男頭戴鴨舌帽及口罩喬裝，步行到李女與女兒及父母同住，位於台中市北區的住家樓下，潑灑易燃液體後放火，李女發現住家室溫升高，到房外查看發現1樓起火，隨即呼喊家人逃到4樓，所幸經消防局到場撲滅，未發生死傷案件。

案經警方調閱監視器，查出郭男涉案將他帶回偵辦，郭男辯稱開車衝撞李女只是要攔對方，希望拿回先前給的錢，火警當天只有到場看李女的機車在不在，並沒有縱火。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、監視器畫面、火災原因調查鑑定書等證據，今天依放火、殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌將郭男起訴。（編輯：陳俊碩）1080306