山老鼠夜竊肖楠 警網攔截逮3人

（中央社記者黃麗芸台北7日電）3名山老鼠6日深夜駕車到宜蘭及桃園交界處竊取肖楠角材等珍貴樹材，遭警政署保七總隊巡邏員警察覺有異，趁警方欲盤查之際駕車逃逸，仍逃不過3地警網圍捕，依法送辦。

保七總隊今天發布新聞稿表示，第四大隊員警於6日晚間10時許行經桃園市復興區台七線60.3K處，發現路旁停放一輛可疑汽車，立即上前盤查，未料車上22歲林姓男駕駛和34歲李姓男乘客立即駕車加速逃逸。

另一名42歲游姓男乘客則因來不及上車，便在現場倉皇丟棄4大塊肖楠、5塊小型角材和搬運背架等贓物。

帶班員警見狀立即開車追緝，同時通知宜蘭縣警察局三星分局英士派出所、大同分駐所協助執行攔截圍捕，並關閉台七線通往百韜橋的管制閘門。

林男在逃逸過程中，多次衝破警方攔截點和擦撞山壁，汽車多處毀損，甚至連保險桿都掉落，最後才在台七線85K百韜橋附近的管制閘門前，被警方成功攔停，順利將林男和李男查緝歸案。

經林管處初判，遭竊材積約為0.15立方公尺，市價逾新台幣1.6萬元。

保七總隊第四大隊警務員陳永堯表示，國有林木均為國家重要資產，請民眾勿心存僥倖、以身試法，全案依涉違反森林法積極偵辦中。（編輯：李亨山）1080307