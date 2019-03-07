虐童致死與殺童刑度不同 蔡清祥：殺童最重死刑

法務部長蔡清祥7日說，虐童有故意，但沒預期發生死亡，刑度當然跟一開始就有殺人意圖的殺童不同；虐童致死罪修法最重為無期徒刑。中央社記者劉世怡攝 108年3月7日

（中央社記者劉世怡台北7日電）外界質疑，虐童致死為何刑度不能等同殺人罪？法務部長蔡清祥今天說，虐童有故意，但沒預期發生死亡，刑度當然跟一開始就有殺人故意殺童不同；虐童致死罪修法最重為無期徒刑。

東森新聞雲昨天報導，立法委員林奕華在立法院質詢時，質疑虐童致死為何無法比照殺人罪論處，蔡清祥則說，虐童致死「沒殺人故意」，後來引起輿論。

蔡清祥今天下午接受媒體聯訪表示，對於虐童事件的發生是人神共憤，應該要嚴懲，但是虐童致死跟直接的殺童，這個是不同的刑責；所謂虐童致死是指對於虐童有故意，但是對於致死是沒有故意的，但是發生了死亡結果，這是加重結果犯，因此虐童致死的刑度，當然跟一開始就有殺童的故意殺人罪的刑度不同。

蔡清祥指出，兩罪的刑度差別，殺人罪，現在是死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑，虐童致死已提出刑法286條修法，刑度是無期徒刑、10年以上有期徒刑。

此外，媒體詢問，「私刑正義」、「鄉民正義」情形下，鄉民因得知虐童而犯下義憤殺人可否有減刑？蔡清祥說，刑法義憤殺人的要件，基於義憤必須要「當場」而殺人，但若是過了一段時間以後，或是在網路上鄉民來號召去做的行為，這已經超過一段時間，就不構成「當場」要件。（編輯：張銘坤）1080307