婦聯會案裁定暫停訴訟 黨產會：積極準備釋憲

（中央社記者游凱翔台北7日電）婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，向法院聲請撤銷處分及停止原處分執行，北高行今天裁定，在大法官釋憲前停止訴訟程序。黨產會表示，將積極準備釋憲，並爭取大法官認同。

婦聯會不服行政院不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並凍結名下資產，除了提行政訴訟，也聲請停止原處分的執行；台北高等行政法院審理後，裁定在司法院大法官的聲請釋憲憲法案作成解釋公布前，停止本件訴訟程序。

黨產會今天收到法院寄發的裁定書，並發布新聞稿表示，基於黨產條例主管機關立場，將於未來的釋憲中積極準備，爭取大法官認同，並更加努力與社會溝通。

另外，針對婦聯會名下超過新台幣385億元的資產，黨產會表示，仍就來源依法繼續調查，將盡力維護國家利益，不受單庭法官心證的阻擋而減損，並不負國人賦予對轉型正義的期待，以及將不當黨產歸還國有的責任。

黨產會也指出，婦聯會不論是成立緣起及資產累積，都有歷史脈絡及證據資料可循，勇於面對過去歷史上的錯誤、妥適處理不當黨產議題，是台灣落實轉型正義、邁向實質法治國的必經之路。

黨產會也期待，目前以及未來審理黨產案件的法官，能夠客觀認識過去黨國威權體制的歷史背景，以及黨產會基於歷史背景及所查得的證據資料所為的認定後再決定，才能回應台灣社會對於轉型正義的殷切期盼。（編輯：李信寬）1080307