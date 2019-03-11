14名政風新主管宣誓 蔡清祥期許接地氣少民怨

法務部11日舉行14名新任政風高階主管聯合宣誓典禮，法務部長蔡清祥（圖）致詞時表示，期許新主管在用不同的新思維，帶給外界不同形象，遇到情況，要思考如何更好、更接地氣、更符民意、更少民怨。（法務部廉政署提供）中央社記者劉世怡傳真 108年3月11日

（中央社記者劉世怡台北11日電）法務部今天舉行14名新任政風高階主管聯合宣誓典禮，部長蔡清祥期許新主管在用不同的新思維，帶給外界不同形象，遇到情況，要思考如何更好、更接地氣、更符民意、更少民怨。

蔡清祥致詞指出，他上任以來，首次較大規模的政風主管人事調整，14名政風新主管出任，期許他們帶領同仁在政風業務有所精進，在科技時代下，要有創新作為，用不同的新思維，帶給外界不同形象，遇到情況時，要思考如何更好、更接地氣、更符民意、更少民怨、更增加效能，並要求凡事如期如質做好，且應把握「發生什麼事、用什麼方法解決、誰去做、什麼時候可以完成」這四點原則，以提升行政效率。

蔡清祥說，舊思維以月、半年、一年為階段工作規劃及實施，他建議應用天來計算並完成階段工作，腳步要加速，講求效率。

14名政風新主管的新職包括，國軍退除役官兵輔導委員會政風處處長丁國耀、外交部政風處處長尹維治、文化部政風處處長許志雲、科技部政風處處長游國鑌、監察院政風室主任林子平、國防部政風室主任張鴻俊、僑務委員會政風室主任姜季鴻、行政院環境保護署政風室主任廖常新、中央選舉委員會政風室主任陳泰。

新竹縣政府政風處處長章宗耀、新竹市政府政風處處長廖錦旌、南投縣政府政風處處長李俊樓、宜蘭縣政府政風處處長許有良、花蓮縣政府政風處處長何定偉。（編輯：李亨山）1080311