扮快遞假檢警 專騙在美中國人16嫌落網

內政部警政署刑事警察局10日舉行記者會，宣布破獲一起台嫌專門詐騙在美中國大陸民眾案，由偵九大隊副大隊長鄢志豪說明歹徒作案流程。中央社記者劉建邦攝 108年5月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）刑事局今天指出，林姓男子以假冒美國快遞工作人員、中國大陸檢警的手法，越洋詐騙在美國的中國大陸民眾。警方循線前往屏東逮人，緝獲林嫌等16人，依詐欺等罪嫌移送偵辦。

內政部警政署刑事警察局下午召開破案記者會，偵九大隊副大隊長鄢志豪指出，日前獲報，有詐騙集團藏匿在屏東縣泰武鄉山區，並承租民宅充當詐騙機房。

經多月訪查，發現有詐欺等前科的30歲林男等人涉重嫌。日前時機成熟，警方前往屏東逮人。

刑事局查出，曾擔任過詐騙集團成員的林嫌自組集團，找來26歲柯姓男子等人當成員，專騙在美國的中國大陸民眾。

林嫌的詐騙手法，為先假冒美國知名快遞公司的工作人員送包裹，再以包裹涉及洗錢為由，由集團成員假扮中國大陸檢警上場，進行詐騙。

刑事局表示，許多在美國的中國大陸民眾一時未察而上當，林嫌從今年2月間起犯案，至5月初為止，已有15人受害，初估總詐騙金額達新台幣2000萬元。

刑事局日前循線前往屏東縣逮人，林嫌等人發現警方攻堅時，還以強酸企圖湮滅隨身碟等證物，所幸員警發現後制止。

警方查出，近期詐騙集團有回台設點的趨勢，許多落網的詐騙犯嫌供稱，因擔心被遣送至中國大陸，才會回台設點。

警訊後，依違反詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌把林嫌等人移送屏東地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1080510