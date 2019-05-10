更多編輯台推薦新聞：
柯瑞下半場狂轟33分 勇士勝火箭進西區決賽
運動

柯瑞下半場狂轟33分 勇士勝火箭進西區決賽

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

郭彥甫威尼斯參展充滿正能量 甩直播痛哭陰霾
文化

郭彥甫威尼斯參展充滿正能量 甩直播痛哭陰霾

新疆再教育營內幕曝光 前雇員揭洗腦虐待酷刑
國際

新疆再教育營內幕曝光 前雇員揭洗腦虐待酷刑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
台北市女性吃得好篩檢少 乳癌發生率全國最高
訊息平台
首頁 / 社會

私立連鎖托嬰中心悶死男嬰 5家分園也出事

最新更新：2019/05/10 16:58

（中央社記者陳怡璇台北10日電）「我們的內湖托嬰中心」才因悶死男嬰案遭罰並勒令停業，又遭爆料旗下5間園區也有不當托育行為。台北市社會局證實有兩家各被罰6萬及10萬，並要求負責人提改善計畫。

私立「我們的連鎖系列托嬰中心」中，「我們的內湖托嬰中心」一名11個月大的男嬰遭廖姓保母用身軀壓住強迫入睡，因此窒息死亡，該托嬰中心已被勒令停業，又遭爆料旗下有5間園區也都有不當托育行為。

台北市社會局副局長張美美證實，其中信義區托嬰中心的周姓保母，因徒手拉幼兒腿拖行及用圍兜蓋住幼兒雙眼強行餵奶，已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，社會局裁罰新台幣14萬元並依法公布姓名，也不能再從業，且托嬰中心因督導不周一起被罰10萬元。

此外，南港區今年1月就曾有保母把孩子照顧到脫臼，結果半年內又發生不當托育事件，因此遭罰6萬元。另外3家園區則由於情節未達違法程度，由社會局給予行政指導。

張美美指出，「我們的連鎖系列托嬰中心」多家園區的托育行為都有類似之處，例如強拉小朋友的手腳、拍背很大力等粗魯行徑，社會局已要求負責人7日內提出改善計畫並附佐證，同時讓專家進入園所輔導。（編輯：張銘坤）1080510

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報