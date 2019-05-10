私立連鎖托嬰中心悶死男嬰 5家分園也出事

（中央社記者陳怡璇台北10日電）「我們的內湖托嬰中心」才因悶死男嬰案遭罰並勒令停業，又遭爆料旗下5間園區也有不當托育行為。台北市社會局證實有兩家各被罰6萬及10萬，並要求負責人提改善計畫。

私立「我們的連鎖系列托嬰中心」中，「我們的內湖托嬰中心」一名11個月大的男嬰遭廖姓保母用身軀壓住強迫入睡，因此窒息死亡，該托嬰中心已被勒令停業，又遭爆料旗下有5間園區也都有不當托育行為。

台北市社會局副局長張美美證實，其中信義區托嬰中心的周姓保母，因徒手拉幼兒腿拖行及用圍兜蓋住幼兒雙眼強行餵奶，已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，社會局裁罰新台幣14萬元並依法公布姓名，也不能再從業，且托嬰中心因督導不周一起被罰10萬元。

此外，南港區今年1月就曾有保母把孩子照顧到脫臼，結果半年內又發生不當托育事件，因此遭罰6萬元。另外3家園區則由於情節未達違法程度，由社會局給予行政指導。

張美美指出，「我們的連鎖系列托嬰中心」多家園區的托育行為都有類似之處，例如強拉小朋友的手腳、拍背很大力等粗魯行徑，社會局已要求負責人7日內提出改善計畫並附佐證，同時讓專家進入園所輔導。（編輯：張銘坤）1080510