用嘴咬背臀還捏生殖器 新竹地檢起訴保母

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣16日電）新竹一名鄭姓女子受託照顧2個月大男嬰，竟用滾燙牛奶餵食，造成男嬰燙傷，還用嘴咬臀部、背部，甚至手捏男嬰生殖器，新竹地檢署依過失傷害與傷害罪嫌將鄭女起訴。

檢警調查，鄭姓女子去年5月1日起，以每月新台幣8000元報酬，受託照顧2個月大的葉姓男嬰，去年7月18日照顧男嬰時，竟以滾燙牛奶餵食，造成男嬰臉部2度燙傷，以及口咽、舌部燙傷。

此外，去年9月15日鄭女將男嬰放在住處的長椅上，未提供安全防護措施，就離開住處讓男嬰獨處，以致男嬰滾動時摔落地上，造成男嬰頭部左側腫起、額頭瘀青等傷害。

檢警調查，鄭女因男嬰大哭，竟隔著尿布用嘴巴咬男嬰臀部、背部，也隔著尿布用手捏男嬰生殖器，造成男嬰臀部、生殖器瘀青，背部則有多處傷痕等，男嬰母親發現傷勢，得知保母的諸多誇張行徑後，憤而提告。

鄭女向檢警供稱，自己並非「保母」，是男嬰母親拜託照顧，有酌收報酬，針對相關指控，鄭女否認有傷害犯行，雖有口咬男嬰屁股、背部，但並非故意，強調沒有用手捏男嬰生殖器，訊後被新竹檢方依2次業務過失傷害與1次傷害罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1080516