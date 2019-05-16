阻擋可疑詐騙集團登機 澳洲：與台灣合作密切

（中央社記者石秀娟雅加達16日專電）日前有35名疑似擬入境澳洲從事電信詐騙的台灣人被阻擋，澳洲邊境部隊今天指出，其中20人在台灣登機前就被攔阻；澳洲與台灣在許多問題上密切合作，其中也包括入境議題。

澳洲邊境部隊（Australian Border Force）14日發布聲明指出，已將35名擬入境從事電信詐騙的台灣人阻絕於境外；其中9人搭11日的班機從台北飛抵布里斯本機場，另6人12日搭從台北起飛的班機，證據顯示他們欲到澳洲從事非法行為。

聲明也說，後續調查發現另20名台灣人也要到澳洲參與這項行動，因此將他們列入警示名單中，防止他們入境。

澳洲邊境部隊今天以電子郵件回覆中央社記者詢問時指出，抵達澳洲的15名台灣人都已遣送回台。

澳洲邊境部隊指出，在確認另一團20名台灣人欲前來澳洲的意圖後，澳洲當局採取必要的作為，成功阻止他們，這團台灣人並沒有登機，也沒有抵達澳洲。

回覆記者詢問澳洲處理此案是否與台灣合作，澳洲邊境部隊指出，澳洲與台灣的相關單位維持密切的工作關係，在很多問題上合作，也包括入境議題。（編輯：林憬屏）1080516