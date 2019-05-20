新北大雨五股區淹水 警消橡皮艇助6人脫困[影]

影片來源：新北市政府消防局提供

（中央社記者王鴻國、葉臻、魯鋼駿新北20日電）受到豪雨襲台的影響，新北市下起大雨，五股區疏洪一路高速公路橋下及一處宮廟前有民眾因淹水受困，警消獲報派橡皮艇前往救援，共協助6人脫困。

新北市政府消防局透過簡訊通報表示，中午時段接獲警方通報，指疏洪一路高速公路橋下，有一名男子受困於橋墩下，水深及腰，立刻派橡皮艇前往救援，將男子載運至未淹水地區，男子身體狀況無礙。

警消在救援途中也發現5名男性，同樣因水深受困，在一處宮廟前等待救援，立刻上前協助，包括3名釣客、1名路過民眾、1名保全，其中保全表示身體不適，脫困後送醫。

新北警消表示，因大雨造成二重疏洪道漫淹積水，為顧及民眾安全，新北市政府已派員進行積水路段道路管制，提醒民眾勿強行進入。（編輯：李錫璋）1080520

受到豪雨襲台的影響，新北市五股區疏洪一路高速公路橋下及一處宮廟前，20日有民眾因淹水受困，警消獲報派橡皮艇前往救援，共協助6人脫困。（新北市政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月20日