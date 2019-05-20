台中大雷雨四車拋錨地下道 駕駛自行脫困

（中央社記者蘇木春台中20日電）受到梅雨鋒面影響，台中市區今天降下大雷雨，多處傳出災情，其中林森國光路等二處地下道淹水，造成行經的4輛車拋錨，4名駕駛一度受困車內，所幸及時自行脫困，未造成意外。

中央氣象局觀測，受到梅雨鋒面影響，雙北上午降下豪雨；因鋒面漸往南移，氣象局也發布台中、南投大雷雨訊息。

台中市區自中午起降下大雷雨，西區林森國光路地下道，在下午1時許淹水，造成2輛小貨車與1輛自小客車通過時熄火拋錨，3名駕駛一度受困車內，經駕駛自行逃出，未發生意外。警方已封閉地下道，禁止通行。

另外，中山高速公路南屯交流道下涵洞，在五權西路往工業區方向車道，因積水過深車輛無法通行，有1輛自小客拋錨水中，所幸駕駛自行脫困。警方已到場封閉車道，禁止通行。

台中市西屯區台中都會公園周邊，因瞬間降下大雨，滾滾泥水順著道路而下，沿線道路車輛行駛宛如陸上行舟。南屯區環中路與永春東三路口，因南屯溪溪水暴漲，道路暫時封閉，幸未傳出災情。（編輯：戴光育）1080520

受到梅雨鋒面影響，台中市區20日降下大雷雨，中山高速公路南屯交流道下涵洞五權西路往工業區方向，因積水過深車輛無法通行，有一輛自小客車拋錨，警方到場封路警戒。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年5月20日