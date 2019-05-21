台中茶館槍擊案死者解剖 初判子彈貫穿心臟致命

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市18日發生茶館槍擊案造成1死2傷，檢方今天會同法醫解剖史姓死者遺體，初判死者致命傷在胸部，因子彈貫穿心臟致命。

台中地檢署今天指出，經解剖死者遺體後，確認身上槍傷都是由同把槍枝的子彈造成，死者身中10多槍，確切彈孔數還需法醫鑑定，另經X光偵防車勘驗死者遺體，發現體內還卡有數顆彈頭，初步研判致命傷在胸部，子彈貫穿心臟致命。

史姓男子，30歲，18日中午與友人相約在台中市沙鹿一家茶館碰面，30歲陳姓犯嫌與另一名歹徒持槍到場，先在店外掃射，再進店內對史男開了數槍後，奪門而逃，史男傷重不治死亡，流彈波及一旁用餐夫妻。

台中地檢署檢察官案發日會同法醫相驗死者遺體，因無法確認死因，決定今天在殯儀館解剖，法務部法醫研究所還出動一輛X光偵防車，先將遺體送上車，透過X光機輔助尋找彈頭位置，接著再送解剖室，家屬則在一旁陪同。

檢方表示，經調閱監視器與彈殼比對，初步研判陳姓凶嫌疑似持烏茲衝鋒槍犯案，因死者與陳姓凶嫌曾因詐欺案件同列被告，是因詐欺案或是外傳賭債因素引發殺機，仍需進一步偵辦。

另檢警調查發現，陳姓凶嫌與另名歹徒犯案後，在沙鹿與苗栗縣後龍鎮接連燒毀逃亡用的租賃車，接著轉搭火車到台北火車站後變裝，繼續以步行方式逃逸，辦案人員正在鎖定兩人行蹤。（編輯：屈享平）1080521