北聯幫暴力討債 檢警掃蕩逮8嫌

（中央社記者黃麗芸台北23日電）以30歲吳男為首的「北聯幫暴力討債集團」透過恐嚇取財、擄人勒贖等強暴脅迫手段牟利，並以內湖地區為據點，已知至少5人受害，檢警昨天拘提、搜索，8嫌到案依法送辦。

台北市警察局內湖分局今天召開破案記者會，經查「北聯幫暴力討債集團」以內湖地區為據點，成員憑恃幫派勢力，以恐嚇取財、擄人勒贖等強暴脅迫手段牟利，去年還涉及葉姓男子和劉姓男子遭擄人勒贖一案。

經士林地檢署指揮，內湖分局和市警局大同分局、松山分局共組專案小組偵辦。

根據調查了解，「北聯幫暴力討債集團」成員李姓男子去年透過被害人葉男得知，被害人劉男從事海外基金投資獲利頗豐，李男便要求出資新台幣50萬元參與投資。

不料劉男後來投資失利，李男不甘虧損，去年6月吳男夥同集團成員持棍、棒至內湖路二段一間餐廳毆打葉男和劉男，隨後還將兩人強行押上車載往碧山路一帶，要求交付贖金25萬元後才放人。

警方進一步調查發現，此集團還另涉柯姓、周姓和羅姓被害人遭妨害自由等案，顯具其有從屬性、常習性和集團性的暴力犯罪組織。

專案小組經數月蒐證，於昨天展開大規模拘提、搜索，在內湖區、新北市汐止區等地，分別將吳男等8名犯嫌執行到案。

現場查扣子彈14顆、信號彈1枚、開山刀2把、球棒5支、大麻、安非他命、愷他命和吸食器具等贓證物。

警方初步估計，自去年起迄今約有5人因此受害，集團不法所得約200萬元。全案詢後依涉嫌擄人勒贖、組織犯罪、槍砲、毒品等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080523