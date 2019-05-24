漁船內部置網具 遭搜出2偷渡男女及食蛇龜

台南「春吉8」漁船21日報關出安平港時，因船長神色有異，船艙內部還有網具，安檢人員搜檢發現2名企圖偷渡男女，並搜出215隻保育類動物食蛇龜，依法送辦。（海巡署第一一岸巡隊提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年5月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南「春吉8」漁船報關出安平港時，因船長神色有異，船艙內部還有網具，結果被搜出企圖偷渡到中國的1名台灣男子和1名中國女子，同船還有215隻保育類食蛇龜，依法送辦。

海巡署南部分署第一一岸巡隊人員今天指出，設籍台南將軍的「春吉8」漁船，21日晚上9時許報關出安平港時，安檢人員登船發現李姓船長神色有異，船艙內部還有網具，立刻搜檢。

安檢人員移除網具後，竟發現2名男女藏匿在艙口，漁船後方密艙內還藏有215隻保育類動物食蛇龜，安檢人員立刻將李姓船長、3名船員及2名藏在船上的男女全帶回偵訊。

第一一岸巡隊調查，藏在船上的2名男女企圖偷渡離台，其中55歲鄭姓台灣男子因槍砲彈藥案假釋中，遭限制出境，但家人涉及他案，他怕被牽扯其中，就以新台幣60萬元代價買通船家偷渡中國；另名48歲周姓中國女子非法入境，如今想返回中國，以10萬元代價偷渡。

至於漁船上215隻食蛇龜，準備運送到澎湖，來源和走私去向都有待進一步調查釐清。第一一岸巡隊偵訊後，分別依入出國及移民法、懲治走私條例、野生動物保育法等送辦船上6人。（編輯：黃世雅）1080524