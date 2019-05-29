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保母急尋受虐女童 竹縣府指已尋獲安置

最新更新：2019/05/29 12:04

（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）新竹縣一名保母昨天在臉書貼文，指所照顧的女童曾被虐待，生母日前帶走女童後失聯，擔心女童安危，希望網友協尋。新竹縣社會處今天指出，女童昨天在彰化找到，已緊急安置。

警方表示，獲報後展開協尋，昨天下午查到女童生母人在彰化，女童生母帶著孩子至彰化找丈夫。經彰化社工協助查看，女童目前狀況正常，身上沒有傷勢，已由彰化縣社會處協助安置它處。

女童的保母昨天在臉書社團「新竹爆料公社」貼文指出，她從女童3個月大時幫忙照顧至今，沒有收費，對於女童已有感情。

貼文表示，女童曾被虐待，「看到妹妹身上又多了傷痕，我就很心疼」，女童在3天前被生母帶走後失聯，她很擔心女童遭遇危險，報警及通報新竹縣政府社會處，也希望網友協尋。

新竹縣社會處指出，女童生母與現任丈夫育有一名3個月大女嬰，女童並非與現任丈夫所生。女童生母曾被家暴，社會處介入了解後發現，女童也曾受虐，因此，通報兒少保護個案，同時安置二名孩子，交由女童外婆代為照顧。

不過，日前女童外婆因工作等因素，把女童姊妹二人轉託親人照顧，生母趁機將孩子帶走後失聯，家屬與保母緊急報警找人。

新竹縣社會處表示，保母貼文的照片應是去年女童受虐情形，並非最近所發生。昨天找到女童時，經由社工查看，女童身上沒有傷勢，狀況正常。（編輯：戴光育）1080529

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