注射過量胰島素悶死父尋解脫 人倫悲劇獲輕判

（中央社記者葉臻新北29日電）新北市土城張姓男子長期照顧患病父親心力交瘁，去年11月注射父親過量胰島素後用濕毛巾弒父，新北檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴張男，新北地院今天從輕判張男7年10月徒刑。

新北地方法院指出，38歲張男自小父母離婚，與張父一同生活，張男從2001年起患上情緒低落、幻聽干擾、反應慢、學習能力差合併功能障礙等精神病症。

新北地院指出，70歲張父患有糖尿病、中風等慢性疾病，靠張男照顧生活起居，去年3月張父罹患白內障開刀後視力不佳，張男為此還辭去工作，專心在家照顧父親。

兩人生活僅靠張男打零工的收入，以及父親每個月新台幣7000元的農保給付度日，父親有時也會向另5名兒女討生活費。

新北地院指出，張父去年10月間前往張男弟弟家討生活費之餘，要張男弟弟轉告其他手足「回家幫他收屍」，張男弟弟責罵張父後，因怕張父想不開，也將此事告知張男姊姊。

張男得知後大為不滿，認為張父多次向他的手足情緒勒索，以收屍等言語刺激其他兄弟姊妹，父親此舉甚至導致已婚的姊姊家庭失和。

新北地院調查，張男租屋處當時租約將到期，卻無力再承租房屋，為了讓自己和其他手足獲得解脫，從網路上得知血糖過低可能導致昏迷休克後，去年11月13日晚間詢問父親「既然都要大家幫你收屍，今天送你上路？」並告訴父親會餵食安眠藥，減輕他的痛苦等語，並未獲得父親回應。

當天晚上9時許張男餵食張父安眠藥後，分兩次對父親注射過量的胰島素，隔天凌晨3時許因為發現父親仍有呼吸，再度分兩次注射胰島素，直至早上9時許，張男發現父親仍有呼吸，遂以濕毛巾悶住父親口鼻，將他悶死後打電話向警方自首，新北地檢署今年1月依殺害直系血親尊親屬罪嫌將張男起訴。

新北地院審理時認為，案發前張男面臨龐大生活及經濟壓力，確實有殺害張父尋求自己及其他手足解脫的動機，但張父在面對張男表示要送他上路時僅保持沉默，難認定有要尋死的意思，且張男患有焦慮症及輕度智能障礙，無前科、素行良好，感念他善盡孝道且願承擔照顧父親的重責，因未適時獲得協助導致身心俱疲，一時想不開才弒父，案後也有自首，實屬人倫悲劇，今天依殺害直系血親尊親屬罪判刑7年10月，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080529