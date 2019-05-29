行政執行署：迄今共管收1231人追回64億元

（中央社記者蕭博文台北29日電）法務部行政執行署今天表示，自民國90年成立迄今，總徵起金額約新台幣5429億元，其中包括管收1231名欠稅大戶、追回64億餘元欠款。

行政執行署今天與媒體茶敘，分享執行績效。副署長陳盈錦說，執行有法定步驟，包括通知義務人主動繳納，逾期不繳納則執行存款、查封拍賣財產，甚至是核發禁奢令、向法院聲請拘提及管收。

陳盈錦說，行政執行署於90年成立，至今年4月為止，共徵起5428億9123萬6578元，其中包括管收1231人、追回64億7160萬元。

陳盈錦表示，行政執行署有追回欠費維護公義的責任，但絕對不會逼死人，面對惡意滯欠大戶不手軟，但面對有誠意還款的義務人，則思考如何協助義務人創造機會、增加收入，義務人有收入才有可能還款。

陳盈錦舉例，一家知名點心店積欠勞健保與罰鍰，但無法一次償還，新北分署即安排業者變賣蛋糕抵債。另一家飲料業者因擴充太快、資金出現缺口，無法償清積欠的勞保費，新北分署也將安排業者提供飲料變賣抵債。

此外，行政執行署提供的資料則指出，自105年12月起，13個分署每月都會同步舉行「123聯合拍賣會」，拍賣查扣物品將得款繳回國庫，截至本月為止，共追回32億3000萬元繳庫。

台北分署則表示，將於6月4日舉行拍賣會，拍賣標的包括沈呂遂大師的手繪駿馬水墨畫2幅、水彩畫大家鄭香龍的「山腳一隅」等畫作3幅，以及雙龍玉墜及骨董鑽錶，另有60筆土地、停車位等不動產，歡迎民眾踴躍到場競標。（編輯：李錫璋）1080529