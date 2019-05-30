學生被野狗追摔車顱內出血 彰化動防所捕獲凶手

彰化縣陳姓高中生騎自行車返家被2隻野狗追，重心不穩摔車，導致顱內出血，彰化動物防疫所人員抓到其中一隻黑狗，並送到中途之家安置。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年5月30日

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化縣陳姓高中生騎自行車返家被2隻野狗追，重心不穩摔車，導致顱內出血，彰化動防所人員昨天傍晚抓到其中1隻黑狗，送到中途之家安置，已有動保團體表示有意願認養。

彰化縣動物防疫所長董孟治今天指出，另1隻野狗，他們也將持續捕捉。

陳姓高中生日前騎自行車去打籃球，要回家的時候行經彰化市彰南路一段時，突然有一黑一白2隻野狗跑出來追逐高中生，陳姓高中生一時重心不穩摔車，頭部著地，路人見狀將高中生送往彰化基督教醫院急救，陳姓高中生顱內出血，原本在加護病房，昨天已轉到一般病房。

意外發生後，彰化縣長王惠美指示，一定要抓到傷人的流浪狗，彰化動防所長董孟治今天指出，意外發生後，他們找到傷人的黑狗，同仁雖持吹箭、網子等要捕捉，但過程一直很不順利，後來在彰德國中老師建議下，以誘捕籠方式才捉到黑狗。

董孟治說，他們已將黑狗送到中途之家安置，已經有動保團體表達想要認養，至於另1隻傷人的白狗，他們正在捕捉中，也要利用這個機會，呼籲民眾飼養愛犬，不要任意棄置，以免變成流浪犬。（編輯：陳俊碩）1080530