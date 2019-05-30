嘉義市議員燒炭亡 當選無效遭駁回席次無法遞補

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市議員廖天隆燒炭身亡，嘉義地檢署對他提起當選無效之訴，被嘉義地方法院駁回，檢方提抗告，台南高分院以當選資格他人無法繼承駁回。不得再抗告，所留議員席次無法遞補。

嘉義市選舉委員會表示，嘉義地檢署對廖天隆提起當選無效案件，已遭台南高分院駁回抗告，全案定讞，因此，廖天隆的市議員席次缺額不用遞補。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，嘉義地檢署對廖天隆提起當選無效案件，嘉義地方法院考量程序上不合法，已於今年3月下旬裁定駁回原告之訴，檢方並於4月間向台灣高等法院台南分院提出抗告，裁定結果日前出爐，抗告遭駁回。

蔡英俊指出，裁定內容主要考量公職人員選舉罷免法舉行的選舉，其當選人的當選資格，屬一身專屬權利，因相對人死亡而消滅，他的繼承人無從繼承，因此，無從依民事訴訟法的規定承受訴訟。

另外，裁定內容提及相對人既已死亡，即無權利能力及當事人能力，且為不能補正的事項，嘉義地方法院駁回抗告人之訴，並無不當，因此，嘉義地檢署所提出抗告事由均不可採，應予駁回。

5連霸的嘉義市議員廖天隆，被檢方指控在競選期間現金買票，嘉義地方法院今年1月間開庭審理時，廖天隆坦承犯行，希望法官緩刑給予自新機會；但2月17日晚間廖天隆被發現倒臥市議會議員研究室內，地上有木炭燒過的痕跡。（編輯：陳俊碩）1080530

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