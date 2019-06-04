韓國瑜告誹謗 吳子嘉：已提供檢方物證

（中央社記者蕭博文台北4日電）高雄市長韓國瑜不滿美麗島電子報董事長吳子嘉指涉他有婚外情，還生私生女，控告吳子嘉誹謗罪。北檢今天傳喚吳子嘉出庭，庭訊近5小時。吳受訪時表示，已提供檢察官相關物證。

吳子嘉日前在YouTube「吳董談大選」頻道指出，韓國瑜與新莊王小姐有十多年婚外情，兩人還生下一名女兒，大概十幾歲，並質疑韓國瑜在當選市長後，提供高達新台幣千萬元生活照顧費供養王小姐母女。

韓國瑜上月31日親自北上赴台北地檢署，按鈴控告吳子嘉。韓國瑜當時指出，他要控告吳子嘉誹謗罪，會請律師就他受到的傷害、抹黑、造謠中傷部分，請求檢察官主持公道。

吳子嘉下午現身北檢報到時，有民眾到場抗議，質疑吳子嘉爆料的依據何在，還要吳子嘉「麥擱亂啦」，隨後遭法警請出地檢署。

承辦檢察官從下午2時30分開始訊問吳子嘉，直到晚間7時許才結束，歷時近5小時。

吳子嘉庭訊後受訪表示，已向檢察官鉅細靡遺陳述整個事件的始末，也留下相關應該有的物證，律師近日會再補陳答辯狀，補強時間、地點、人物等細節。

吳子嘉說，韓國瑜可能是未來總統候選人，因此韓國瑜的私生活應受檢視，而他身為報導者，韓國瑜身為被報導者，都要接受最嚴格的檢驗。（編輯：方沛清）1080604