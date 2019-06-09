冒用茄子蛋詐領補助遭追繳 有料音樂興訟敗訴

（中央社記者劉世怡台北9日電）有料音樂被爆出冒用茄子蛋樂團名義詐領文化部補助，文化部後來廢止有料音樂補助金600萬元受領資格並要求繳回。有料音樂不服興訟，法院認定文化部處分無誤，判有料音樂敗訴。

樂團「茄子蛋」於民國106年3月間在臉書粉絲頁發表聲明，指出有料音樂在沒有他們授權的情況下，將茄子蛋歷年來放在網路上的6、7首demo燒錄成CD，放進有料音樂申請文化部「流行音樂產業輔導促進計畫」補助案的結案報告裡，補助金額達新台幣600萬元，茄子蛋強調，「我們與有料音樂（The Wall）並未有任何形式的合作」。

文化部後來發布新聞稿表示，有料音樂所送結案資料內容確有涉及不實情事，要追回補助金；文化部影視及流行音樂產業局於106年9月13日做出處分，廢止有料音樂補助金600萬元受領資格，要求應繳回補助金，未完全繳回前，不受理有料音樂任何補助。

有料音樂不服，提起行政訴訟，主張企劃案除茄子蛋樂團外，仍包括其他歌手、樂團的巡演、專輯製作等工作項目，茄子蛋樂團僅佔整體企劃一部分，全案由台北高等行政法院受理。

法院認定，誠實信用為契約履行的基本法理，且補助契約內容的要點就規定「不得以虛偽不實之文件、資料申請審查或申請補助金核撥」，客觀上難以獨立區分僅與茄子蛋樂團相關部分。

法院指出，有料音樂向文化部申請變更企劃書內容時，有以簽約發行專輯為前提，協助茄子蛋樂團與音樂製作人聯繫接洽，但實際合作形式（即採代理發行、或為經紀關係）仍未確定；有料音樂製作內容不實的結案報告，文化部依規定廢止補助金受領資格並要求繳回，這項處分並無違誤，判有料音樂敗訴。全案還可上訴。（編輯：張銘坤）1080609