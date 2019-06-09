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重機製造噪音激怒部落 牡丹鄉民持長棍攔車

最新更新：2019/06/09 16:56
恆春半島屏199縣道是通往車城鄉四重溪及牡丹鄉的重要道路，近來常有大型重機及汽車飆速製造噪音，引起部落居民憤怒，牡丹鄉民林明德8日持長棍攔車，引發討論。（林明德提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月9日
恆春半島屏199縣道是通往車城鄉四重溪及牡丹鄉的重要道路，近來常有大型重機及汽車飆速製造噪音，引起部落居民憤怒，牡丹鄉民林明德8日持長棍攔車，引發討論。（林明德提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）恆春半島屏199縣道是通往車城鄉四重溪及牡丹鄉的重要道路，近來假日大型重機及汽車飆速，製造噪音激怒部落居民，牡丹鄉民林明德昨天持長棍攔車，恆春警方今天宣示加強取締決心。

通往車城鄉四重溪溫泉區及牡丹鄉的屏199線，沿途風景優美，近來常有重機隊和汽車飆速，製造噪音並威脅到生命安全，引起部落居民憤怒，牡丹鄉東源村民林明德8日持長棍在路上攔車怒吼說「公權力不彰、人民自救」，引發網路討論。

恆春警方今天表示，自5月起就持續在屏199線沿線各所編排勤務，在易肇事路段執行定點守望，針對重型機車、汽車駕駛人重大交通違規項目包括酒駕、闖紅燈、逆向行駛及超速蛇行等，加強稽查取締，共開了17張罰單。

恆春警分局長陳鴻忠表示，警方為讓199縣道沿線部落居民免受車輛飆速所製造的噪音困擾及高速行駛導致居民生命受威脅，宣示取締重型機車、汽車飆速違規行為的決心，呼籲重型機車及駕駛汽車遊客務必遵守交通安全規則。（編輯：陳俊碩）1080609

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