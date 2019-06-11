普悠瑪受難者家屬：不滿偵查結果 要找回公道

（中央社記者汪淑芬台北11日電）普悠瑪事故受難者權益保障協會今天舉行記者會指出，宜蘭地檢署日前偵查終結普悠瑪案，不滿只起訴駕駛等3人、高層沒有人要負責任，協會將繼續循司法途徑，尋求公平正義。

台灣鐵路管理局一列普悠瑪列車去年在宜蘭發生翻車意外，造成18人罹難、200多人受傷，約有100多名受難者家屬組成普悠瑪事故受難者權益保障協會，堅持透過司法找回公道。

協會發表聲明，指台鐵每次發生事故，最終責任歸屬都是司機，倒楣的永遠是基層，從不會追源頭，這次也不例外。

協會指出，依據通聯紀錄顯示，列車從發車到翻覆，駕駛都有通報動力不足、影響煞車系統，台鐵的一級主管、沿途經過的站長、調度員都知道，這是台鐵的標準作業流程出問題，但高層卻沒有人要負法律責任。

普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚表示，她的家人有8人在普悠瑪事故中喪生，她至今沒有拿過台鐵一毛錢，她也不在乎台鐵所提的賠償金是多少。

她說，不希望再有下一個類似董家所遭遇的滅族之痛，未來收到相關起訴書等後，將再循求司法途徑，尋求公平正義。（編輯：戴光育）1080611