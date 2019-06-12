900公斤安毒走私案 前警官涉嫌重大遭收押

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東檢警偵辦蘭嶼外海近900公斤安非他命走私案，包括前蘭嶼分駐所長、2線2星警官，涉嫌重大，昨晚遭法院收押禁見。

5月9日蘭嶼外海藍悅號海釣船近9百公斤（899.16公斤）安非他命走私案，專案小組日前開始收網，拘提14名涉案人員，目前已有5名被告遭收押禁見。

前蘭嶼分駐所李姓所長在案發第2天、5月10日忽然失蹤，遭台東縣警察局以連續曠職4日免職，並且被列為毒品走私案關係人，6月10日下午在屏東某民宿內遭拘提到案。

專案小組和檢察官經過24小時偵訊，昨天晚上向法院聲押李員獲准。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，台東地檢署檢察長張曉雯指示他和另位主任檢察官連思藩，以及資深檢察官邱亦麟，指揮刑事局和台東縣警察局組成專案小組，積極向上溯源查緝主嫌和共犯。

經過濾相關資料，發現曠職的李姓警官涉嫌這起走私案，6月10日將他拘提到案，經訊問後，發現李員涉嫌重大，並且尚有共犯未到案，昨晚予以聲押獲准。

台東檢警偵辦這起毒品走私案，目前已聲押藍悅號海釣船鄭姓船長、前蘭嶼分駐所李姓所長，以及負責接應的謝姓、2名張姓等5名嫌犯。（編輯：黃世雅）1080612