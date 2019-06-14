台南偵查佐遭槍擊死亡 遺體僅右上臂有一彈孔

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市警局刑警大隊預防組偵查佐劉三榮今天凌晨遭槍擊身亡，警方鎖定47歲梅姓男子涉案，全力追捕；台南地檢署也已完成相驗，死者僅右上臂有一彈孔，將擇期解剖確認死因。

台南地檢署發言人柯怡伶今天表示，南檢已指派檢察官莊士嶔指揮偵辦，專案小組也進行採證、鑑識，全面蒐集相關證據，陸續訊問相關證人、共犯，追捕凶嫌到案。

台南警方則說，涉案的梅男是台南人，曾因案被新營分區逮捕，有槍砲、毒品等前科。案發後，警方原以為梅男和另2名男女友人投宿在新營區的汽車旅館，經過追查，才知道梅男行凶後，將汽車開往汽車旅館交給友人，只說了句「我要跑路了（台語）」，就趕緊逃離，警方正全力追捕。

45歲的劉三榮105年曾當選台南市模範警察，106年因身體不佳，由外勤轉調內勤，育有3子，家住高雄，輪休時返家休假，平時下班回台南市柳營區老家和父母同住。

劉三榮今天凌晨下班後和友人到柳營區山秀練歌場唱歌飲酒，和梅男不期而遇，兩人疑私怨起口角，梅男向劉三榮開槍擊中右臂，劉三榮送醫不治死亡。（編輯：吳佳穎）1080614