北市電器使用不當起火 3年111件釀2死

台北市消防局25日表示，常見使用不當導致火災的電器產品，包括有電磁爐、微波爐和電烤箱等，北市近3年電氣火災共計發生111件，釀2死、3傷，呼籲民眾強化電器產品使用及維護觀念。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市消防局今天表示，統計北市近3年電氣火災起火原因，主因為電器短路，其次則為使用不當，3年共計發生111件、釀2死、3傷，呼籲民眾強化電器產品使用及維護觀念。

北市消今天發布新聞稿表示，常見使用不當導致火災的電器產品，包括有電磁爐、電陶爐、微波爐和電烤箱等，都是會產生高溫、高熱的家電產品。

內湖區5月曾發生一起民眾使用烤箱不當，進而導致起火燃燒的案件，造成1人受傷。北市消表示，事發原因為民眾使用烤箱加熱麵包時，未注意到麵包擺放高度太過接近電烤箱上層的石英管，加熱產生的輻射熱使得麵包碳化（烤焦），進而產生可燃性氣體而起火。

此外，萬華區在民國106年也發生有民眾使用微波爐加熱紙盒裝雞腿便當，因長時間加熱導致食物碳化起火，造成1人死亡。

北市消指出，民眾使用烤箱時應注意食物擺放高度，不可直接接觸或放置處太接近上下層加熱器；同時，加熱時間更不宜過久，以免食物在加熱過程中碳化起火燃燒。

北市消提醒，民眾購買產電器產品前應注意是否貼有或印製商品安全標章；烤箱或微波爐在使用前應確認內部無其他雜物，散熱孔保持通暢；注意食物不可過度加熱，以避免食材乾硬或碳化導致起火；使用電陶爐或不挑鍋具的加熱產品，應避免隨意在平台上放置物品，以免誤觸開關加熱，導致意外發生。（編輯：方沛清）1080625