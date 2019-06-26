疑父燒炭小姐弟一死一昏迷 社會局介入關懷

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市警消單位今天凌晨獲報，在永康區一處集合式出租住宅疑燒炭輕生，經送醫後男子恢復意識，5歲男童不治、6歲女童昏迷急救中。目前社會局已指派社工協助，並定期關懷需求。

收治男子及男童的奇美醫學中心急診醫學部急救醫學科主任陳國泰表示，男童到院前無呼吸、心跳，經搶救後沒有恢復，宣告不治。29歲的父親到院時意識昏迷，經插管治療後恢復意識，將再住院接受進一步治療。另名送成大醫院的6歲女童經急救後恢復呼吸，但意識不清，仍在加護病房接受治療。

台南市政府社會局副局長顏靚殷表示，初步調查這個家庭非列管個案，過去沒有通報紀錄、也無福利身分。案發後第一時間已指派社工陪同並協助處理後續後事宜，後續將由社工定期關懷需求。

台南市政府教育局指出，姊弟兩人分別就讀幼兒園大班及中班，平時就學情形正常，十分懂事乖巧。教育局已聯繫園方及相關社政網絡，盼能協助提供家屬相關資源，並對幼兒園進行安心服務。

永康區中正北路一處集合大樓住戶表示，凌晨聞到疑燒木炭煙味，但不清楚是從哪裡傳出，向警方報請協助。員警到場發現案套房內傳出行動電話鈴響，但沒有人應門，轉報消防局協助執行破門。

警消人員凌晨12時多破門進入房內，發現一個炭爐，男子和一對兒女陷入昏迷，呈心肺功能停止狀態，隨即送醫。(編輯:孫承武) 1080626

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