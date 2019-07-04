獨攀奇萊北峰迷路獲救 爬黑山將受罰

一名22歲呂姓山友獨攀奇萊北峰，途中迷路且受傷待援，經第二梯次搜救小組入山支援，4日中午成功救人。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年7月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）22歲呂姓山友獨攀奇萊北峰，返回成功山屋時迷路且受傷，救難人員入山搜救，今天成功救援。因呂姓山友違反花蓮縣登山活動管理自治條例，在調查出爐後，花蓮縣消防局將開罰。

奇萊北峰位於太魯閣國家公園轄內，呂姓男子1日獨自攀登奇萊北峰，因誤走入北峰下崩壁叢林，多次滑落跌倒造成門牙斷裂難以進食，最後在奇萊北峰西側、標高2839公尺瀑布附近休息待救，身上僅存一些水及糧食。

2日上午由鄭姓友人協助報案，花蓮縣消防局立即會同太管處及太警隊，組成第一梯次搜救小組共8人入山搜救。

太管處搜救志工陳皇奇熟悉路線，2日晚間已接觸患者並給予初步包紮及糧食；其他搜救人員夜宿成功山屋，3日清晨前往支援。因考量呂姓山友身體狀況不佳，花蓮縣消防局另派5名搜救人員及2名巡山員組成第二梯次搜救小組入山支援，今天中午成功救援。

太魯閣國家公園管理處指出，經調查發現，呂姓男子未申請進入園區內的生態保護區，爬黑山已違反國家公園法，依法將處以新台幣3000元罰鍰。

花蓮縣消防局表示，此路線需3天行程，但呂男預定1天完成，在缺乏完善裝備及足夠糧食的狀態下迷失方向，增加自身風險及造成搜救困難。呂男已違反花蓮縣登山活動管理自治條例，若無具備初級救護技術證照以上的領隊同行將罰1萬元，以及未投保登山綜合保險開罰5萬元。

花蓮縣政府消防局長林文瑞表示，國內登山活動盛行，違法入山所造成的山域意外事故救援案件層出不窮，不僅投入大量人力物力，進而不可避免地耗費巨額公帑，更因為山域意外事故的發生，致使許多家庭破碎，登山管理自治條例是為保障民眾從事登山活動時可以提高自身安全。（編輯：黃世雅）1080704