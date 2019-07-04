鐵路警察遭刺死 嘉義地院裁定凶嫌羈押

（中央社記者江俊亮、黃國芳嘉義市4日電）鐵路警察李承翰遭乘客持刀刺殺，今天上午傷重不治，涉嫌行凶的54歲鄭姓男子今天傍晚由檢方向法院聲請羈押，嘉義地方法院今晚裁定被告羈押，但不禁見。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，昨晚在台鐵嘉義站登上北上自強號152次列車，處理乘客補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持刀刺到左腹，傷及肝臟、門靜脈與下腔靜脈破裂，造成腹部大量出血，經輸血1萬8000CC，今天上午不幸因公殉職。

凶嫌昨晚經制伏後，今天由鐵路警察局依殺人、妨害公務罪移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，檢警調查發現，鄭姓被告昨天在犯案前，早已預先購買兩把刀子，事發時，以猝不及防的速度，刺向員警的左腹部，造成員警李承翰傷及肝臟，不幸因公殉職。

蔡英俊指出，鄭姓被告經檢察官訊問後，認為他涉有殺人、妨害公務等重大罪嫌，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、串證之虞，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞等理由，向法院聲請羈押。

檢方指出，鄭姓被告因對社會不滿，昨天預購兩把刀械藏置在身上，原本準備搭車北上召開記者會，向有關單位陳情，竟因逃漏票被列車長要求補票，因而起爭執，列車長請求鐵路警察上車將被告帶下車，不料被告卻持利刃猛刺員警腹部，造成這場悲劇。（編輯：黃世雅）1080704