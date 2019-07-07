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海之夏活動 嘉義治安單位首長變裝宣導反毒

最新更新：2019/07/07 12:51
嘉義「海之夏」活動6日至14日連續2個週六日，在嘉義縣東石鄉漁人碼頭登場，嘉義地檢署7日表示，表演團體之一由檢、調、警、政風的首長組成，穿花襯衫、戴草帽載歌載舞，呼籲民眾反毒、反賄、反酒駕。（嘉義地檢署提供）中央社記者葉子綱傳真 108年7月7日
嘉義「海之夏」活動6日至14日連續2個週六日，在嘉義縣東石鄉漁人碼頭登場，嘉義地檢署7日表示，表演團體之一由檢、調、警、政風的首長組成，穿花襯衫、戴草帽載歌載舞，呼籲民眾反毒、反賄、反酒駕。（嘉義地檢署提供）中央社記者葉子綱傳真 108年7月7日

（中央社記者葉子綱嘉義縣7日電）嘉義「海之夏」活動，吸引人潮參加，嘉義地檢署今天表示，嘉義檢調警政風機關首長變裝沙灘男，現身載歌載舞並進行宣導，盼民眾享受音樂和美食、沒有毒品、加入反賄選。

年度盛事的嘉義「海之夏」活動，今年進入第13年，6日至14日連續2個週六日，在嘉義縣東石鄉漁人碼頭盛大登場，嘉義縣長翁章梁化身型男主廚，介紹海鮮美味，嘉義地檢署、調查站、警察局、縣府政風處等機關首長也變身沙灘男亮相。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，「海之夏」活動吸引人潮湧入，大啖美食、享受音樂與海邊涼風，表演團體之一由檢、調、警、政風的首長組成，穿花襯衫、戴草帽載歌載舞，和台下民眾互動，氣氛超high。

蔡英俊表示，希望藉著活動提醒民眾在盛夏只有音樂和美食，沒有毒品和酒駕，還有明年1月的總統及立委選舉，治安機關已啟動反賄選行動。（編輯：陳俊碩）1080707

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