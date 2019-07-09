火車上殺警嫌 當天曾先到議員服務處陳情

（中央社記者楊思瑞台南9日電）媒體報導，涉於3日晚間持刀刺死鐵路警察的鄭姓男子，當天曾先到台南市議員郭清華服務處陳情。郭清華服務處今天表示，鄭嫌當時說詞不清，原本要協助其法律諮詢，但他自行離去。

鏡週刊報導指出，家住台南市安南區的鄭嫌，3日曾先到位於安南區的郭清華服務處陳情。他離開服務處後搭火車北上，並在晚間疑因補票糾紛，涉嫌於列車上持刀刺死處理糾紛的鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰。

郭清華服務處人員今天受訪時表示，3日下午曾有一名男子到服務處，陳述有保險方面的糾紛要向議員陳情。但郭清華不在服務處，且對方陳述不清楚，當下向對方說明服務處有提供法律諮詢服務，希望對方能於法律諮詢時間再完整陳述。

服務處人員指出，該名男子當時在服務處坐了一段時間後就自行離去。當晚看到電視新聞報導的畫面後，才驚覺涉嫌殺警的男子與當天下午到服務處的這名男子極為相像。該名男子當天下午除講到保險方面的事情，沒有提到其它事項。

郭清華表示，對於發生這起事件感到相當惋惜，也希望社會能多關注精神或情緒不穩定者的相關議題。（編輯：戴光育）1080709