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防殺警案雙警值勤 員警：若分工不清人多也沒用

最新更新：2019/07/09 19:25

（中央社記者黃麗芸台北9日電）為避免鐵路警察局警員李承翰因公殉職憾事再現，警政署長陳家欽今天邀全國37個警察機關進行臨時署務視訊會報，基層員警紛針對配備及人力問題提出建議，為未來改善參據。

為聆聽第一執勤員警聲音與意見，警政署今天召開臨時擴大署務會報，就法規、人力、勤務、裝備及訓練等面向，與全國37個警察機關、370名基層員警視訊研商具體、明確的可行方法，廣納興革建議和檢討策進，以有效改善、提升員警執勤安全，無懼的強勢執法。

根據警政署資料顯示，針對鐵警局警力不足問題，已調派保一、四、五總隊120名警力先行支援，明年10月前也將陸續再增補260名警力，並請鐵警局審慎評估人力是否充分，再進行增補強化。

另外，已緊急採購配發鐵警局1227支辣椒噴霧器，並將積極研訂電擊槍使用規範及完成訓練，待8月底獲民間捐贈250具電擊槍後配發使用，以維護乘客安全。

視訊會議進行兩個小時，共計有12名員警陸續發言，未獲時間發言者的意見將交各警分局彙整後上呈，做為警政署未來相關制度改善參據。

台北市警察局內湖分局警員吳欣鴻在視訊時表示，針對單警、雙警值勤問題，認為若個人能力不建立、分工不清楚，人再多也沒用，並舉2005年汐止殺警案為雙警值勤仍被砍殺為例說明。

另，新北市警察局新店分局巡佐施富國也針對裝備提升問題提出建議，認為現行防彈背心外襯套無法將裝備妥適置放，造成腰部負擔大，現有部分警員採自購多功能外襯套，可減輕執勤負擔和加強安全性，但一件要價新台幣5000元。

陳家欽表示，為讓員警能安全有尊嚴的執法，在執勤安全方面，裝備與教育訓練必須結合，針對各種勤務狀況因應不同處置裝備，以保護員警安全；並將各種狀況和裝備使用透過科技化及無劇本訓練方式，提高員警應變與作戰能力。

執法尊嚴方面，陳家欽指出，各界常稱國外警察都強勢執法，但國內第一線執勤員警常遭民眾故意挑釁、辱罵或攔檢衝撞，不但嚴重傷害執勤尊嚴，也危及員警生命安全，建議應迅速修法以嚴懲制裁暴力，讓員警敢勇於執法，也確保其執勤安全。

鐵警局高雄分局嘉義派出所警員李承翰3日晚間在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子刺傷，隔天傷重不治，因公殉職。（編輯：張銘坤）1080709

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