台南2姐妹遭父體罰 幼兒園阻撓調查將挨罰

(中央社記者張榮祥台南12日電）台南市一對小姐妹遭父親不當體罰，台南市政府社會局獲報後到幼兒園調查，園方竟謊稱2名女童未到校，且暗中讓父親從幼兒園後門接走女童，社會局將依法裁罰。

台南市政府社會局人員今天指出，一對4歲及5歲的小姐妹，就讀幼兒園中班及小班，遭父親不當體罰，社會局7月7日獲報後，8日組成調查小組到幼兒園展開調查。

調查小組到幼兒園時，這對小姐妹已經上學，園方竟謊稱2名女童未到校，再通知父親從幼兒園後門接走女童；調查小組持續追查，確認女童已返家，馬上會同警方趕往，當場確認兩姐妹背部及手腳都有體罰痕跡。

調查小組調查，小姐妹平日由父親照顧，父親也坦承女兒調皮不聽話時，就以體罰管教，但父親有悔意，且願配合情緒控管及正向管教等安全計畫。社會局也願意給這名父親機會，讓他接受親職教育輔導。

社會局人員表示，社會局已申請警政定期約制查訪，台南市家庭暴力暨性侵害防治中心也會持續追蹤，定期家訪及校訪，若是這名父親再犯，不排除另行安置兩姐妹。

至於幼兒園阻撓社會局的調查，社會局將釐清責任裁罰，一旦屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法對幼兒園相關人員處以新台幣6萬元以下的罰鍰。（編輯：陳俊碩）1080712