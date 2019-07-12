菲籍漁工海上喋血8人亡 屏檢起訴要求從重量刑

（中央社記者屏東縣12日電）今年2月20日屏東東港籍漁船穩鵬號在印度洋海域，發生船上菲律賓籍大副情緒失控砍殺菲籍及其他外籍漁工並逼跳海，造成8人死亡事件，屏東地檢署今天將這名大副提起公訴，並要求從重量刑。

東港籍漁船穩鵬號2月20日在模里西斯海域發生海上喋血案，凶嫌因工作分配與其他漁工發生口角，持刀砍死1名菲籍漁工後，又將1名菲船員砍殺，將他推入海裡。

屏檢表示，凶嫌又砍傷其他2名漁工（後獲救），船上另8名印尼和菲籍船員跳海逃生，凶嫌竟割斷揚繩機網具及在甲板區水密門附近來回巡視，防8人登船或攀附網具設備求生，不顧8人死活，最後，只有2人獲友船救起，6人失蹤。

喋血事件發生後，穩鵬號台籍船長、輪機長及漁業署觀察員躲在船艙裡，趁凶嫌不注意時跳海逃生，被友船救起，3月2日海巡署巡護八號馳援，扣押凶嫌，3月24日押返高雄並移送屏東地檢署偵辦。

屏檢今天偵查終結，檢察官認凶嫌手段凶殘，基於殺人犯意，持魚刀揮砍多名船員，另使多名船員落海，共造成8人死亡（5名印尼籍船員、3名菲籍船員），另2名印尼籍船員受傷，視人命如草芥，犯後並未坦承全部犯行，辯解閃爍，前後不一，難認犯後態度良好，請法院依法從重量刑。

檢察官依殺人、殺人未遂及遺棄屍體等罪嫌，將凶嫌提起公訴。（編輯：陳俊碩）1080712