更多編輯台推薦新聞：
蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文
政治

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文

蔡總統畢業證書遭質疑 倫敦政經學院擾不勝擾
政治

蔡總統畢業證書遭質疑 倫敦政經學院擾不勝擾

早安世界》上半年農產外銷亮眼 水果出口值創19年新高
早報

早安世界》上半年農產外銷亮眼 水果出口值創19年新高

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市萬華龍山派出所整併完成 警：強化執勤效能

最新更新：2019/07/13 13:21
台北市萬華警分局13日表示，桂林路、昆明街派出所整併為龍山派出所，並正式對外服務，新址鄰近華西街夜市，整併後警員共49人。中央社記者劉建邦攝　108年7月13日
台北市萬華警分局13日表示，桂林路、昆明街派出所整併為龍山派出所，並正式對外服務，新址鄰近華西街夜市，整併後警員共49人。中央社記者劉建邦攝　108年7月13日

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市萬華警分局今天說，桂林路、昆明街派出所整併為龍山派出所，並正式對外服務，新址鄰近華西街夜市，整併後警員共49人，將增派警力稽查桂林路私娼、艋舺公園賭博等狀況。

北市警察局萬華分局上午召開記者會，分局長張隆興表示，為強化轄區治安、交通及為民服務等效能，並考量桂林路、昆明街派出所使用空間狹小等狀況，決定把2所整併為龍山派出所，且為降低當地里民疑慮，日前也召開說明會，向里民說明整併後的各項勤務狀況。

警方指出，龍山派出所即日啟用，將駐守49名警力，轄區增加至4個里，新址位於桂林路135號，至於昆明所原本設置的機動派出所，未來也會持續編排1至2名員警在龍山派出所1樓值班台受理民眾報案，即時處理突發事件。

警方表示，龍山所成立後，會編排2線（共4名員警）巡邏，並在重點時段執行轄區金融機構巡守、交通執法等勤務。整併後的龍山派出所，不僅可增加巡邏密度及見警率，未來也會投入大量警力取締桂林路私娼、艋舺公園賭博等狀況。（編輯：吳佳穎）1080713

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報