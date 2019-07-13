北市萬華龍山派出所整併完成 警：強化執勤效能

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市萬華警分局今天說，桂林路、昆明街派出所整併為龍山派出所，並正式對外服務，新址鄰近華西街夜市，整併後警員共49人，將增派警力稽查桂林路私娼、艋舺公園賭博等狀況。

北市警察局萬華分局上午召開記者會，分局長張隆興表示，為強化轄區治安、交通及為民服務等效能，並考量桂林路、昆明街派出所使用空間狹小等狀況，決定把2所整併為龍山派出所，且為降低當地里民疑慮，日前也召開說明會，向里民說明整併後的各項勤務狀況。

警方指出，龍山派出所即日啟用，將駐守49名警力，轄區增加至4個里，新址位於桂林路135號，至於昆明所原本設置的機動派出所，未來也會持續編排1至2名員警在龍山派出所1樓值班台受理民眾報案，即時處理突發事件。

警方表示，龍山所成立後，會編排2線（共4名員警）巡邏，並在重點時段執行轄區金融機構巡守、交通執法等勤務。整併後的龍山派出所，不僅可增加巡邏密度及見警率，未來也會投入大量警力取締桂林路私娼、艋舺公園賭博等狀況。（編輯：吳佳穎）1080713