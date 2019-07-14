陪兒釣魚不慎落海 空勤直升機協助吊掛遺體上岸

范姓男子日前陪兒子到台中火力發電廠出水口旁釣魚時，不慎失足落海，14日有釣客發現疑似范男遺體，空勤總隊出動直升機協助吊掛溺斃者上岸。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 108年7月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）范姓男子日前陪兒子到台中火力發電廠出水口旁釣魚時，不慎失足落海，今天有釣客在台中港北防波堤發現疑似范男遺體，經直升機吊掛上岸由家屬指認死者身分，後續由警方調查中。

台中港務消防隊表示，12日中午12時12分接獲台中市政府消防局轉報指出，台中火力發電廠出水口有人落海，派遣警消並協請台中海巡隊、空中勤務總隊直升機及台中港務警察總隊加入搜救行列。

消防人員表示，今天上午8時41分接獲釣客通報指出，台中港北防波堤發現一名疑似溺斃者，警消與海巡人員前往現場後，由空拍機定位溺斃者位置，上午9時多由空勤總隊出動直升機吊掛溺斃者上岸，經通知家屬到場指認，確認是范姓死者，後續交由警方處理。

警消調查，落海者為54歲范姓男子，據范男的兒子表示，當天父親陪自己到台中火力發電廠出水口附近釣魚，靠近岸邊看其他人釣魚時不慎落海。（編輯：陳俊碩）1080714