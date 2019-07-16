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拖板車跨雙黃線閃燈逼車讓道 瑞芳警攔車告發

最新更新：2019/07/16 17:16

（中央社記者王朝鈺新北市16日電）李姓男子昨天下午駕駛拖板車行經台2線時，不僅違規跨越雙黃線超車，更不斷以閃燈逼迫前車讓道，遭警方攔下依法開罰。

警方今天表示，新北市東北角台2線濱海公路沿線，由於風景壯麗加上景點多，更是來往花東宜蘭的必經道路，時常吸引大量遊客造訪，沿線也常有大型車輛呼嘯而過，恐造成其他用路人危害，瑞芳警分局在暑期期間針對危險駕駛行為展開交通大執法。

瑞芳警分局交通分隊小隊長王忠勇和警員徐弘玫昨天下午5時許在台2線113公里處巡邏時，發現李男駕駛拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓道，更違規跨越雙黃線超車，由於違規事實明確且嚴重影響安全，警方經蒐證後鳴警笛上前攔查。

警方當場依道路交通管理處罰條例「危險駕駛」開單告發，依法可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並記違規點數3點。

瑞芳警分局表示，警方已將台2線等重要路段列為加強取締路段，呼籲駕駛勿心存僥倖，若有惡意逼車等危險駕駛行為除需負擔高額罰鍰外，更要參加道路交通安全講習，如因而肇事，除需負民、刑事責任外，還會吊銷駕照，得不償失。（編輯：李錫璋）1080716

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