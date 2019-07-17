海巡查獲近500公斤保育類鯨豚肉 業者送辦

一名林姓男子（右）涉嫌趁颱風來襲之際載運保育類鯨豚肉南下販售，17日下午遭蘇澳海巡隊當場人贓俱獲，起出449.5公斤鯨豚肉，訊後將林男移送法辦。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月17日

（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）53歲林姓男子涉嫌趁颱風來襲之際載運保育類鯨豚肉到雲林販售，今天下午遭蘇澳海巡隊查獲，當場起獲449.5公斤已遭肢解保育類鯨豚肉，訊後將林男移送法辦。

海巡署艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊日前接獲情資，有非法集團趁颱風來襲之際欲從蘇澳地區載運保育類鯨豚肉返回南部販售，立即組成專案小組全力查緝。

專案小組今天發現有可疑貨車出現在蘇澳地區立即展開跟監，下午3時10分在海山西路見時機成熟立刻上前攔查，當場在貨車車廂內發現已遭肢解疑似保育類鯨豚肉共計17袋，總重449.5公斤。

經宜蘭縣政府農業處派員初步鑑定後，確認為保育類鯨豚，但因鯨豚已遭支解無法判斷種類，現已採樣送驗，駕駛林姓男子到案後否認宰殺保育類鯨豚，供稱受人委託將貨物運送到雲林縣台西鄉，全案訊後依「野生動物保育法」將林男移送法辦。

蘇澳海巡隊表示，鯨豚（含產製品）屬公告保育類野生動物，依「野生動物保育法」規定「保育類野生動物應予保育、不得騷擾、虐待、宰殺、或為其他利用」，違反規定可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬以上、100萬以下罰金，餐飲業者若為消費者代為料理保育類野生動物也屬違法行為。（編輯：屈享平）1080717