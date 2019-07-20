棄置跑步機帶塑膠廢料 無照業者遭羈押

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣遭不法業者棄置跑步機帶塑膠廢料，彰化地檢署日前傳喚無照的曾姓業者後聲押卻遭法院駁回，經抗告由台中高分院撤銷原裁定並發回，彰化地方法院昨天下午裁定羈押禁見。

彰化地方檢察署去年10月獲報，花壇鄉、鹿港鎮遭人堆置大量廢塑膠混合物，立刻指派檢察官姚玎霖聯合彰化縣環保局偵辦，經半年追查來源，發現這些廢棄物是製造跑步機被裁切下來的跑步帶邊料，且同一批廢棄物曾先後棄置南投縣及台中市，因遭查緝轉運到彰化。

檢察官姚玎霖、施教文今年6月19日指揮警政署保安警察第七總隊第三大隊會同彰化縣政府環保局、行政院環境保護署中區環境督察大隊、財政部中區國稅局執行搜索及傳喚相關業者，並發現某企業社曾姓負責人幫人處理廢料，但沒有清除許可，也非再利用機構。

彰化地檢署認為曾姓無照業者涉犯廢棄物清理法第46條等犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，6月20日向彰化地方法院聲請羈押禁見，但法院駁回聲請。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛今天說，彰檢不服提出抗告，經台灣高等法院台中分院撤銷原裁定並發回彰化地方法院，法官昨天裁定羈押禁見。（編輯：黃世雅）1080720