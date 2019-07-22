國安局人員涉走私菸品 海關將檢討禮遇通關程序

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）國安局人員涉利用蔡總統出訪走私免稅菸品，財政部關務署今天表示，總統接機貨車中查獲預藏的9800條菸品，已全數暫扣，未來除將以菸酒管理法開罰外，也將檢討特殊禮遇通關程序。

關務署官員說明，接獲調查局通報，疑似有總統出訪隨行人員，於出境前先購買了大量菸品，並存放在華膳空廚於機場管制區裡的存放區，計畫等回台後想辦法夾帶入境，因此組成聯合查緝小組，於這幾天緊盯該批菸品動向。

官員表示，果然在今天12時35分總統專機抵達前15分鐘，這批菸品被分裝上了3輛接機貨車，連同其他2輛一同開往停機坪，而後跟隨總統車隊由國賓通道離開；聯合查緝小組於下午1時25分進行攔截，共查獲169箱菸品（換算共9800條），並將查獲私菸直接押至台北關私貨倉庫暫存。

官員解釋，根據關稅法第49條，總統、副總統應用物品屬於免稅進口貨品，既然沒有課稅問題，也就免查驗，除非是接獲特定情資，懷疑有違規物品，才會進一步檢查。不過，因總統、副總統出訪涉及高度國安層級，實務上都交由國安單位進行整體流程控管、查驗，包括隨行人員的行李查驗，華膳空廚存放區的管制等。

官員表示，上週末接獲調查局通報後，海關只能先暫時按兵不動，直到走私菸品已運出停機坪管制區，才進一步上前查扣，阻止菸品趁機夾帶入境；後續將由調查局查明夾帶菸品動機、涉案人員等，若確認為走私行為，會將所有菸品銷毀。

為避免事件重演，官員說，將與國安單位協調，在不危害國安前提下，重新檢討國賓特殊禮遇通關程序，特別是針對隨行人員。

至於罰則，官員指出，就菸酒管理法部分，目前正與調查局研議要以45條之2還是45條之4條文開罰。

若以45條之2、視為「輸入私菸、私酒」開罰，可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、1000萬元以下罰金；若以45條之4、視為「入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量但未申報」開罰，超過免稅數量的菸酒將由海關沒入，並按每條捲菸處500元以上、5000元以下罰鍰。（編輯：林孟汝）1080722