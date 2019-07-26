花蓮砂婆礑溪溺水2兄弟 腦死不治

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣秀林鄉2名兒童23日在砂婆礑溪發生溺水意外，經送醫救治恢復生命徵象，但腦損傷太嚴重，昏迷指數只有2，家屬決定留一口氣回家拔管，2兄弟今天過世。

家住秀林鄉水源村邱姓兄弟，分別是8歲及5歲。暑假期間由阿公照顧，阿公疑酒醉疏於照顧，讓2名兒童跑去砂婆礑溪戲水發生意外。

檢警明天將相驗遺體，並就結果釐清2童的阿公是否有過失及相關刑責。

花蓮慈濟醫院表示，2兄弟23日到醫院沒有呼吸心跳，經急救雖恢復呼吸心跳，但均呈現腦死狀態，完全沒有意識，昏迷指數只有2，經與家屬溝通說明後，家屬決定留一口氣回家拔管。

暑假為學生溺水高峰期，花蓮縣政府特別提醒戲水務必選擇安全水域及注意天氣狀況，維護水域安全，除政府和學校需努力之外，家長更是扮演重要的角色，戲水應至合法的地點，隨時瞭解孩子的去向，也應以身作則，嚴禁帶孩子到危險水域戲水；不可為了好玩，在孩子面前做出跳水的危險舉動。（編輯：黃世雅）1080726