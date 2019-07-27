台中旱溪釣魚意外 男子落水溺斃不治

台中市賴姓男子26日外出釣魚後失聯，家屬在北屯區旱溪旁發現男子的機車與釣具，懷疑他溺水報案，消防局、義消及民間救難團體立即到場救援，但賴男救起時已明顯死亡。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年7月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市賴姓男子昨天外出釣魚後失聯，家屬在北屯區旱溪旁發現男子的機車與釣具，懷疑他溺水報案，但救難人員到場將賴男從水中救起時已明顯死亡，意外發生原因警方正調查中。

台中市消防局表示，昨天晚間11時8分接獲民眾報案指出，北屯區旱溪西路四段的旱溪水域，疑似有民眾溺水，在河岸旁發現疑似落水者的機車及衣物，共派遣北屯、東山、大誠與文昌分隊，出動救災救護車11輛、橡皮艇2艘、警消39名，義消及民間救難團體共46名前往救助。

消防人員說，疑似溺水者為49歲賴姓男子，報案人為賴男兒子，報案人向警消人員表示，父親平時有釣魚的習慣，當天中午外出說要釣魚到晚間未歸失聯，前往找尋時在旱溪旁發現父親釣具及衣物，懷疑落水向消防局報案。

經義消第九大隊空拍分隊出動空拍器材協助找尋，搜救人員沿著水域周邊搜索，在今天凌晨2時多，於賴男疑似落水點附近一處深水坑處尋獲落水者，但卡在一處巨石縫隙中，經救難人員下水協助脫困移置上岸，但賴男已明顯死亡，警方已接手調查意外發生原因。（編輯：張芷瑄）1080727