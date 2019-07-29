台中民宅槍擊案 嫌犯輕生或遭擊斃待解剖

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）賴姓男子昨天在台中犯下槍擊案，駕車逃到南投遭警方圍捕，一陣槍響後，賴男頭部中彈倒臥車內，送醫不治。南投檢方今天相驗確認頭部有彈痕，是自盡或遭員警擊斃待解剖釐清。

一名賴姓男子昨天晚間到台中市太平區一處住宅開3槍後逃逸，警方昨天深夜在省道台14線南投縣埔里鎮路段圍捕賴男，員警先對空鳴槍要求男子下車，但對方拒捕，現場一陣槍響後，賴男駕駛的賓士車輪胎遭擊破，警方也聽到賓士車內傳出槍響。

警方控制現場後破窗，發現賴男手握槍枝，腦部右邊太陽穴有傷口，立即將他送往埔里基督教醫院搶救，但男子仍傷重不治死亡；由於賴男死亡地在南投縣，遺體相驗部分由南投地方檢察署負責。

賴姓男子的賓士車案發後由南投拖回台中，南投地檢署檢察官今天先到台中勘驗車輛，中午再到埔里基督教醫院太平間相驗賴男遺體，南投地檢署表示，賴男頭部有彈痕，身體其他部分無外傷，後續要待解剖及相關採證鑑定報告出來後，才能認定確切死亡原因。

檢方確認賴男頭部有彈痕，因此，究竟賴男是飲彈輕生或遭警方擊斃，有待進一步釐清；賴男的家屬今天也趕到埔里基督教醫院處理後事，面對媒體詢問未多回應，對於檢警詢問死亡情形也未多表示異議。（編輯：林沂鋒）1080729

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