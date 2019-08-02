菸品走私案 北檢傳訊4華膳員工

（中央社記者蕭博文台北2日電）台北地檢署偵辦菸品走私案，今天約談4名華膳員工作證，釐清華膳空廚倉庫作業流程，並持續向銀行、關務署台北關、華航函詢資料，蒐集相關事證。

檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私華航免稅菸品案，上週約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉、華航空品處小組長黃川禎等11人。吳、張被檢察官聲請羈押獲准，其餘9人交保。

為了解華航辦理專機免稅菸品的處理流程，檢調7月25日大舉搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。

台北地檢署7月31日指揮調查局新北市調處，以證人身分約談華航空品處協理于堯、高淑娟，以及董靜宜、黃湘媚等人說明，訊後請回。

檢調昨天則約談華航前資深副總羅雅美、前空品部副總邱彰信、協理于堯、小組長黃川禎等8人說明，

檢察官複訊後，昨天晚間將于堯改列被告，諭令新台幣50萬元交保，今天凌晨另諭令邱彰信70萬元交保、羅雅美請回。

承辦檢察官今天另約談4名華膳空廚倉庫的基層員工，此外，持續向10家銀行函詢相關涉案人金流，並向華航、台北關函詢相關資料。（編輯：方沛清）1080802