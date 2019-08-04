彰化八堡圳有女子落水身亡 死因待追查

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）一名女子今天被發現在彰化縣田中鎮八堡圳水裡載沉載浮，救起時無生命徵象。警方查出該女近期從高雄來彰化找男友，清晨出門未歸，最後被發現落水。死因有待檢方相驗釐清。

民眾上午發現八堡圳有女子在水裡載沉載浮，立即向彰化縣政府消防局通報。消防局派員以梯子、繩索垂降下水圳救起，但該女明顯失去生命徵象，經送醫仍回天乏術。

由於該女未攜帶身分證件，彰化縣警察局田中分局將該女衣著、特徵於網路發布，協請民眾提供線索或指認；警方也透過指紋，追查該女身分。

根據田中警分局內安派出所提供資料，該女年約30歲到40歲，身高約160公分，牙齒戴牙套、右中指戴金戒、左手戴品牌手環，身穿白色運動內衣、黑色褲子、黑色運動鞋；研判落水時間是今天上午，但不知地點。

由於該女有刑事紀錄，警方透過指紋查出該女身分，同時該女的男友也看到網路訊息向警方指認，經雙重確認後，該女設籍高雄市，最近都住在二水鄉男友家中，今天清晨出門未歸；該女身體有幾處傷痕，但無明顯致命傷，死因有待檢察官明天相驗、釐清。（編輯：戴光育）1080804