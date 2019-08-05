布袋商港貨輪擱淺多日未完成抽油 恐遭裁罰

嘉明海運公司勝利輪1日晚上擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，還在進行抽油作業，5日若未完成抽油，布袋管理處將報航港局依商港法裁罰。（高雄港務分公司布袋管理處提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）嘉明海運公司勝利輪1日晚上擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，今天還在進行抽油作業，高雄港務分公司布袋管理處表示，若今日未完成抽油，將報航港局依商港法裁罰。

嘉明海運公司勝利輪1日由澎湖龍門尖山港開往布袋商港，中途在布袋商港附近擱淺，因持續保有自有動力試圖自行脫困，但直到當日晚上仍無法脫困，由於天色昏暗，風浪加劇，相關單位以吊掛方式，順利將受困8名船員救出，均無受傷。

高雄港務分公司布袋管理處長謝診安表示，勝利輪擱淺隔天（2日）就要求船公司進行後續移除作業，在海面放置攔油索，處理漏油問題；勝利輪裝載柴油約7噸、潤滑油1.1噸，須儘速抽除，避免油污擴散。

謝診安指出，船公司2日起進行抽油作業，並不順利，因勝利輪已傾斜半沉、船體破損，加上風浪大，船艙內積砂多，工作人員還要清砂尋找油孔，且嘉明海運公司中途又更換負責移除作業的公司，還有抽油設備損壞，使得抽油作業延宕。

謝診安說，自勝利輪擱淺隔天，就全力要求嘉明海運公司儘速抽除油料，避免油污擴散，截至今天下午5時30分，已抽除柴油約5噸、潤滑油1噸，希望今天可以完成抽油作業，若未完成，布袋管理處將報航港局依商港法裁罰。

另外，對於澎湖郵局委託嘉明海運公司交寄的600多件普通掛號信郵件及近200件包裹，謝診安說，目前還沉在勝利輪的底艙，恐已全部泡湯，後續雙方將依合約啟動補償求償機制。（編輯：林沂鋒）1080805