新竹檢警緝毒案外案 意外發現垃圾山

新竹縣警察局6日表示，彭姓男子等人涉嫌在新竹縣新埔鎮黃梨園山區販賣毒品，被檢警鎖定調查時，意外發現彭男亂倒事業廢棄物。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年8月6日

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）彭姓男子等人涉毒品案被檢警鎖定，警方追緝發現彭男涉嫌亂倒事業廢棄物堆成垃圾山，造成山坡地生態破壞，新竹縣警方偵辦後，將彭男等6人依毒品、廢棄物清理法等罪嫌送辦。

新竹縣警察局今天表示，彭男等人涉嫌在新竹縣新埔鎮黃梨園山區販賣毒品，被檢警鎖定調查時，意外發現彭男在住家附近，亂倒事業廢棄物，如建築廢棄物、廢磚塊、電線、木材、鐵網、垃圾，且數量驚人，宛如一座小型垃圾山。

新竹地檢署與新竹縣警察局、新竹縣環保局成立「檢警環聯盟機制」分頭進行蒐證。昨天持搜索票前往搜索，當場查獲彭姓主嫌與成員共6人，並查扣毒品、槍枝、挖土機、貨車等相關證物，帶回偵辦。

警方表示，彭男從事非法「事業廢棄物」處理，以每趟新台幣4000至5000元不等收費牟利。今天訊後，將6人依違反毒品、廢棄物清理法等罪嫌送辦。

警方指出，今年查獲傾倒廢棄物地區，從竹北市、北埔鄉、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉都有，亂倒時段以凌晨及上午較集中，丟棄的事業廢棄物多為廢木材、廢保麗龍、廢塑膠、廢土方等。（編輯：方沛清）1080806