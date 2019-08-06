柯文哲問兆豐案 北檢：2年多前就起訴了

（中央社記者林長順台北6日電）台北市長柯文哲今天上午受訪時提及「兆豐案、慶富案辦到哪裡去了？」台北地檢署晚間回應表示，兆豐案於民國105年12月間已經偵結起訴、求處重刑，柯文哲「顯有誤會」。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時指出，「兆豐案、慶富案辦到哪裡去了？」，走私菸風波只是冰山一角，3週過去，仍沒有結果，如果按照兆豐案、慶富案的辦法，就是「交給司法」，不是人民期待的。

對此，台北地檢署表示，北檢於105年12月2日對兆豐案的被告前兆豐金控董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人，以違反金融控股公司法等重罪提起公訴，並求處有期徒刑各12年、10年，柯文哲所言「兆豐案現在辦到哪去了」，顯有誤會。

北檢指出，檢察官偵辦私菸案仍日夜加班、積極偵辦，至今已發動搜索多次、被告經聲押禁見者2人、交保10人，訊問國安局、華航公司、華膳空廚公司、關務署台北關等相關人員已逾130人次以上。

北檢表示，私菸案後續偵查行動仍緊密積極進行中，希盡速查明案情公諸於世，請外界勿做無謂批評，給予檢察官純正辦案空間。（編輯：戴光育）1080806